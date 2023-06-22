Ekmek fiyatlarına büyük zam: 15 lira oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi’nce fırıncılara sağlanan ucuz un desteğine son verilmesi, asgari ücrete gelen zam ve akaryakıt zammı ekmek zamlarını tetikledi. Bir zam haberi de Bursa'nın Osmangazi ilçesinden geldi.

Ekmek fiyatlarına büyük zam: 15 lira oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fırıncılara sağladığı ucuz un desteğine son verdi. Asgari ücret 11 bin 402 liraya yükseldi. Dolar kuru akaryakıt zamlarına neden oldu. Tüm bu yaşananlar ekmek zamlarına neden oldu.

Birçok kentten ekmeğe zam haberleri peş peşe geldi. Bursa Osmangazi'de 5 liradan satılan 200 gramlık ekmeğin tanesi 7,5 TL'ye yükseldi. 400 gram ekmek 15 TL oldu.

Yeni tarifeye Kurban Bayramı'ndan önce mi yoksa sonra mı geçileceği konusunda tarih verilmedi.

Orhangazi Fırıncılar ve Unlu Mamulleri Kooperatifi, ilçe genelinde ekmek fiyatlarına zam kararı aldı. Buna göre 5 TL’den satılan 200 gram ekmek fiyatı 7,5 TL’ye yükseltildi.

10 TL’den satılan 400 gram ekmek fiyatı 15 TL, 800 gramlık Trabzon ekmeğinin fiyatı ise 30 TL oldu.

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