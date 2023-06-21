Garanti istemişti: 'Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'in dört yardımcısına onay'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talep ettiği dört yardımcıya onay verdiği öğrenildi.

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Garanti istemişti: 'Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'in dört yardımcısına onay'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemin kabinesini açıklamasının ardından beklenen bakan yardımcısı atamalarında sona gelindi. Kararların kısa zamanda Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor.

En merak edilen atamalar ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşecek. Mevcut hükümetin yakın zamana dek uyguladığı 'düşük faiz' uygulamasının aksine ortodoks politikalar yürütmesi beklenen Mehmet Şimşek'in, kendisini ekonomi yönetiminin başına getiren Erdoğan'dan 'atamalar' konusunda garanti istediği biliniyordu. 

Ekonomi gazetesinden Maruf Buzcugil'in haberine göre Şimşek'in istediği bakan yardımcılarına Erdoğan'dan onay çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı'nın kısa sürede atamaları gerçekleşecek dört yardımcı ile çalışması bekleniyor. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında kabinedeki tüm bakan yardımcılığı atamalarının toplu halde resmi gazetede yayımlanabileceği belirtiliyor.

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