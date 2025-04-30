Ekici Peynir'den Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Listesine Giren Peynir Hakkında Açıklama: Etikette Başka Sofrada Başka Çıkmıştı

Türkiye’de gıda alınanda yapılan taklit-tağşiş ile halk sağlığını tehlikeye atan firma ve ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor.

28 Nisan 2025 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yeni listede Ekici Peynir tarafından üretilen bir ürün de yer aldı.

Türkiye’de en çok tüketilen peynir markalarından biri olan Ekici Peynir tarafından piyasaya sürülen bir ürün “Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar” listesine girdi.

Ekici tarafından ‘tam yağlı sade eritme peynir (Üçgen peynir)’ yağ oranının düşük olduğu gerekçesiyle listede yer almıştı.

‘MARKETLERDE SATILMIYOR’

Bu gelişmenin ardından Ekici Peynir markasından kamuoyuna açıklama geldi. Ürünün ‘yağ oranı düşük’ olduğu için listeye girdiğin belirtilen açıklamada söz konusu ürünün marketlerde satılmadığını belirtildi.

Ürünün, marketlerde değil, ambalajsız ev dışı tüketime yönelik olarak üretilen dökme Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri olduğunu ifade edilen açıklamada, söz konusu ürünün üç harfli marketlerde satıldığı iddiasının gerçekleri yansıtmadığı; bu ürünün perakendede satışının bulunmadığı duyuruldu.

AÇIKLAMANIN TAM METNİ

Ekici Peynir tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde oldu:

'Ekici Peynir'in marketlerde satılan değil, ambalajsız ev dışı tüketime yönelik dökme ürünü Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri listede yer almıştır. Söz konusu ürün marketlerde satılmamaktadır. Üç harfli marketlerde satıldığıyla ilgili bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Taklit ve Tağşiş Listesi'nde ev dışı tüketim için üretilen Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri (dökme üçgen peynir), 'yağ oranının düşük olması' sebebi ile listede yer almıştır. Bu ürünler perakendede satılmamaktadır.'