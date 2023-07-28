Dünyaca ünlü Anzer balına zam!

Yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep gören coğrafi işaretine kavuşan dünyaca ünlü Anzer balının kilogram fiyatı 2 bin liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Yaşanan zamların ardından Anzer balının fiyatının 500 TL arttırıldığını belirten Muzaffer Deniz, "2023-2024 yılı sezonu için Anzer balı üretimimiz devam etmektedir. Bu yıla ait fiyat belirlemesini yapmış bulunmaktayız. 2023-2024 yılı sezonunda 1 kilo Anzer balının fiyatı 2 bin 500 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanında yarım kilo Anzer balının fiyatı bin 250 TL iken, 250 gramlık şişesi ise 635 TL olarak belirlendi. Ülkemizde ekonomik kriz devam etmekte. Dışarıda yapılan zamma karşılık biz de zam yaptık. Çok yüksek oranda bir zam yapmadık. Alım gücü burada önemli" ifadelerini kullandı.

"COĞRAFİ İŞARET LOGOSU ZORUNLUDUR"

Sahte Anzer balına karşı uyaran Deniz, balların üzerinde coğrafi işaret logosu bulunması gerektiğini ifade ederek, “Anzer balı 2019 yılında Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde ve kooperatiflerin de desteğiyle Tarım Bakanlığımızca coğrafi işaret almıştır. Coğrafi işaret demek, bu balın sadece Anzer Vadisi içerisinde üretildiğini göstermektedir. Bu anlamda gerçek Anzer balını tüketiciye ulaştırmak için coğrafi işaret logosu zorunludur. Bunun yanında bir kazıma var. Onu kazıyarak altında seri numarasını görebiliriz. Bu kare kodu okuttuğumuz zaman bu seri numarasıyla bu bal daha önce satıldı mı satılmadı mı diye görebiliriz. Bir de kavanozun üzerinde Anzer balı ibaresi olmak zorundadır. Tüketicilerimizin dikkat etmesi gereken unsurlar vardır. Anzer balı ibaresi olmayan, coğrafi işaret logosu olmayan, kelime oyunlarıyla Anzer sahte bal satımı gerçekleştirilmektedir. Bunların Tarım ve Orman Bakanlığı üzerinden Anzer balı olduğu tespit edilmemiştir. Bu balın Anzer balı olabilmesi için Hacettepe Üniversitesi analizinden geçmesi lazım. Hacettepe Üniversitesi'nde Anzer balının floraya uygun olduğu belirlendikten sonra gıda laboratuvarında gıda analizi yapılmaktadır. Ayrıca balın dolumu Rize Arıcılar Birliğinde yapılmaktadır. Son zamanlarda yurt dışından gelen tüketicilerimizin buna dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

BİRÇOK SAĞLIK SORUNUNA İYİ GELİYOR

Anzer balı, Rize'nin Anzer Yaylası'nda üretiliyor. Yayla, yüksekliği, oksijen oranı ve bitki örtüsü ile bal üretimi için ideal bir ortam sunuyor. Anzer balı, yüksek mineral içeriği ve antioksidan özelliği ile biliniyor. Bu özellikleri ile Anzer balı, birçok sağlık sorununa iyi geldiği düşünülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem