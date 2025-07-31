Dünya Genelinde Kadınların En Çok Tercih Ettiği Otomobil Belli Oldu
2025 yılının en beğenilen kadın otomobili ödülü, Hyundai Santa Fe’nin oldu. Kadınların favorisi olan bu model, “2025 Kadınlar Dünyada Yılın Otomobili” unvanını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
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MINI Cooper, Kia EV3 ve birçok güçlü rakibi geride bırakan Hyundai Santa Fe, geniş iç mekanı, sürüş konforu ve modern tasarımıyla jüri üyelerinin beğenisini topladı. Hyundai’nin büyük SUV modellerinden Santa Fe, iki yıl önce tasarımında yaptığı cesur değişikliklerle köşeli ve çağdaş bir görünüm kazanmıştı.
YENİ GÖZDE SANTA FE OLDU
Yeni nesil Santa Fe, geniş bagaj alanı ve 21 inç alaşım jantlarıyla da tasarımda fark yaratıyor.
Ödül töreninde sadece Santa Fe değil, toplamda altı farklı kategoride en başarılı otomobillere ödüller verildi:
Şehir Otomobili: MINI Cooper
Kompakt SUV: KIA EV3
Büyük Otomobil: Audi A6 e-tron
Büyük SUV: Hyundai Santa Fe
4×4 Arazi Aracı: Toyota Land Cruiser
Performans Otomobili: Porsche Panamera
Kaynak: Haber Merkezi