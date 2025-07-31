Dünya Genelinde Kadınların En Çok Tercih Ettiği Otomobil Belli Oldu

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MINI Cooper, Kia EV3 ve birçok güçlü rakibi geride bırakan Hyundai Santa Fe, geniş iç mekanı, sürüş konforu ve modern tasarımıyla jüri üyelerinin beğenisini topladı. Hyundai’nin büyük SUV modellerinden Santa Fe, iki yıl önce tasarımında yaptığı cesur değişikliklerle köşeli ve çağdaş bir görünüm kazanmıştı.

YENİ GÖZDE SANTA FE OLDU

Yeni nesil Santa Fe, geniş bagaj alanı ve 21 inç alaşım jantlarıyla da tasarımda fark yaratıyor.

Ödül töreninde sadece Santa Fe değil, toplamda altı farklı kategoride en başarılı otomobillere ödüller verildi:

Şehir Otomobili: MINI Cooper

Kompakt SUV: KIA EV3

Büyük Otomobil: Audi A6 e-tron

Büyük SUV: Hyundai Santa Fe

4×4 Arazi Aracı: Toyota Land Cruiser

Performans Otomobili: Porsche Panamera

Kaynak: Haber Merkezi