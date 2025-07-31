Koç Holding 24'üncü Rekoruyla Listeye Adını Yazdırdı
Koç Holding, küresel ölçekteki başarısını bir kez daha tescilledi. Dünyanın en prestijli şirket sıralamalarından biri olan Fortune Global 500 listesinde bu yıl da yer almayı başaran Koç Holding, böylece aralıksız 24 yıldır listeye girerek Türkiye adına önemli bir başarıya daha imza attı.
2024 yılı finansal verilerine göre 70,5 milyar dolarlık satış geliri ve 39,8 milyar dolarlık net kâr elde eden Koç Holding, bu performansıyla listede geçen yıla göre üç basamak yükseldi ve 191. sıraya yerleşti. Böylece Türkiye’den sıralamaya giren tek şirket olma unvanını bu yıl da sürdürdü.
KÜRESEL DEVLERLE AYNI KATEGORİDE
Fortune Global 500 listesi, dünya genelinde faaliyet gösteren şirketleri yıllık gelirlerine göre sıralıyor. 2025 verilerine göre listeye giren şirketlerin toplam satış hacmi 41,7 trilyon dolara ulaştı. Listenin zirvesinde yer alan firmalar arasında Walmart, Amazon, State Grid, Saudi Aramco ve China National Petroleum gibi dünya devleri bulunuyor.
İLK 10'DAKİ ŞİRKETLERİN SIRALAMASI ŞÖYLE:
Walmart
Amazon
State Grid
Saudi Aramco
China National Petroleum
Sinopec Group
UnitedHealth Group
Apple
CVS Health
Berkshire Hathaway
TÜRKİYE’NİN KÜRESEL VİTRİNDEKİ TEMSİLCİSİ
Koç Holding’in bu listede üst üste 24 yıl yer alması, sadece şirketin finansal gücünü değil, aynı zamanda Türkiye’nin küresel ekonomideki yerini de gözler önüne seriyor. Uluslararası ölçekteki bu başarı, Koç Holding’in sürdürülebilir büyüme ve stratejik yatırımlarla yoluna kararlılıkla devam ettiğinin somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi