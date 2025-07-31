Koç Holding 24'üncü Rekoruyla Listeye Adını Yazdırdı

Koç Holding, küresel ölçekteki başarısını bir kez daha tescilledi. Dünyanın en prestijli şirket sıralamalarından biri olan Fortune Global 500 listesinde bu yıl da yer almayı başaran Koç Holding, böylece aralıksız 24 yıldır listeye girerek Türkiye adına önemli bir başarıya daha imza attı.

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Koç Holding 24'üncü Rekoruyla Listeye Adını Yazdırdı
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2024 yılı finansal verilerine göre 70,5 milyar dolarlık satış geliri ve 39,8 milyar dolarlık net kâr elde eden Koç Holding, bu performansıyla listede geçen yıla göre üç basamak yükseldi ve 191. sıraya yerleşti. Böylece Türkiye’den sıralamaya giren tek şirket olma unvanını bu yıl da sürdürdü.

Koç Holding 24'üncü Rekoruyla Listeye Adını Yazdırdı - Resim : 1

KÜRESEL DEVLERLE AYNI KATEGORİDE

Fortune Global 500 listesi, dünya genelinde faaliyet gösteren şirketleri yıllık gelirlerine göre sıralıyor. 2025 verilerine göre listeye giren şirketlerin toplam satış hacmi 41,7 trilyon dolara ulaştı. Listenin zirvesinde yer alan firmalar arasında Walmart, Amazon, State Grid, Saudi Aramco ve China National Petroleum gibi dünya devleri bulunuyor.

İLK 10'DAKİ ŞİRKETLERİN SIRALAMASI ŞÖYLE:

Walmart

Amazon

State Grid

Saudi Aramco

China National Petroleum

Sinopec Group

UnitedHealth Group

Apple

CVS Health

Berkshire Hathaway

Koç Holding 24'üncü Rekoruyla Listeye Adını Yazdırdı - Resim : 2

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL VİTRİNDEKİ TEMSİLCİSİ

Koç Holding’in bu listede üst üste 24 yıl yer alması, sadece şirketin finansal gücünü değil, aynı zamanda Türkiye’nin küresel ekonomideki yerini de gözler önüne seriyor. Uluslararası ölçekteki bu başarı, Koç Holding’in sürdürülebilir büyüme ve stratejik yatırımlarla yoluna kararlılıkla devam ettiğinin somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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