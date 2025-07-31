Bursa'nın 22 Yıllık İplik Devi Konkordato Talep Etti: Sektör Neye Uğradığını Şaşırdı

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Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin metrekarelik kapalı alana sahip üretim tesisinde faaliyet gösteren Yuvam İplik; dokuma, triko, halı, brode ve örme iplik üretimi gerçekleştiriyor. Ancak son dönemde yaşanan finansal darboğaz, firmanın faaliyetlerini sürdüremez hale getirdi.

ŞİRKET VARLIKLARINA SIKI DENETİM

Mahkeme kararıyla birlikte Yuvam İplik’in taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarının üçüncü şahıslara devri geçici olarak yasaklandı. Ayrıca firma, mahkeme onayı olmadan kefil olamayacak, rehin veremeyecek ya da tesisatını elden çıkaramayacak.

İCRA VE HACİZ İŞLEMLERİ ASKIYA ALINDI

16 Temmuz 2025 itibarıyla Yuvam İplik aleyhine yeni icra ve iflas takipleri başlatılamayacak. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 288/1. maddesi doğrultusunda kesin mühletin sonuçlarını doğuruyor. Bu kapsamda, her türlü haciz, ihtiyati tedbir ve muhafaza işlemleri durdurulurken, rehinli alacaklar ve öncelikli alacaklar bu düzenlemenin dışında tutuldu.

SÜREÇ YAKIN TAKİPTE

Şirketin konkordato süreci, mahkeme tarafından atanan komiser Tuncay Şimşek tarafından denetlenecek. Komiser, şirketin mali durumunu izleyerek raporlarını mahkemeye sunacak.

Kaynak: Haber Merkezi