Çorak Arazide Hasat: Hiçbir Şey Yetişmiyordu, Şimdi Litre Litre Kazandırıyor! Şişesi 2.500 TL’den Satılıyor

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Konya’da tarıma elverişsiz kıraç arazilerde başlatılan lavanta üretimi, kısa sürede bölge ekonomisine ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayan önemli bir projeye dönüştü. Konya Büyükşehir Belediyesi ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin desteğiyle yürütülen çalışmalar sayesinde Güneysınır ilçesinde kurulan distilasyon tesisi, lavanta başta olmak üzere tıbbi aromatik bitkileri işleyerek bölgedeki çiftçiye gelir kapısı açıyor.

KIRAÇ ARAZİLER MORA BOYANDI

Konya ve çevresinde atıl durumdaki tarım dışı arazilerin değerlendirilmesi amacıyla başlatılan lavanta üretimi, her yıl haziran ve temmuz aylarında mor renkli çiçekleriyle hem yerli turistlerin ilgisini çekiyor hem de bölgeye ekonomik katkı sunuyor.

YILLIK 3 TON ÜRETİM, LİTRESİ 2.500 TL’YE ALICI BULUYOR

Yaklaşık 60 üreticinin yer aldığı projede, yılda 2,5 ila 3 ton arasında lavanta yağı üretiliyor. Üretilen lavanta yağının litresi ise 2.000 ila 2.500 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Elde edilen yağlar ilaç, kozmetik ve aromaterapi sektörlerinde kullanılıyor.

LAVANTA DIŞINDA DİĞER BİTKİLER DE İŞLENİYOR

Güneysınır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurşun’un verdiği bilgilere göre, 2020 yılında hizmete giren distilasyon tesisinde lavantanın yanı sıra kekik, adaçayı ve nane gibi tıbbi aromatik bitkiler de işlenerek uçucu yağları çıkarılıyor.

TARIM VE TURİZMİ BİRLEŞTİREN PROJE

Konya’da lavanta tarımı yalnızca ekonomik kazanç sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda lavanta tarlaları görsel şöleniyle bölge turizmini de canlandırıyor. Her yıl lavanta mevsiminde birçok ziyaretçi fotoğraf çektirmek ve bu doğal güzelliği görmek için bölgeye akın ediyor.

Hem üreticinin yüzünü güldüren hem de turizm potansiyelini artıran bu model, kırsal kalkınma için örnek teşkil ediyor.

Kaynak: AA