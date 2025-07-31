Çöp Diye Atılan Zeytin Çekirdeğiyle Servet Kazanıyorlar! Türkiye'de Potansiyeli Çok Yüksek

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İber Yarımadası'nın zeytin üretiminde öncü iki ülkesi olan Portekiz ve İspanya, zeytin çekirdeklerini çöp olarak değil, enerji hammaddesi olarak değerlendiriyor. Portekiz’de binlerce aile, bu çekirdekleri biriktirerek hem ev bütçelerine katkı sağlıyor hem de ülkenin enerji dönüşümüne destek oluyor. Çünkü zeytin çekirdekleri, sahip olduğu yüksek yağ oranı sayesinde yakıldığında ciddi bir ısı enerjisi üretebiliyor. Bu enerji, hem elektrik üretiminde hem de ısınma sistemlerinde doğalgaza alternatif olarak kullanılabiliyor.

İSPANYA LİDERLİĞİ KAPTI

İspanya ise zeytin çekirdeğinden enerji üretimi konusunda Avrupa'da örnek gösterilen bir model sunuyor. Biyokütle enerjisi alanındaki yatırımlarıyla öne çıkan ülke, hem çevreye zararı azaltıyor hem de ekonomisine ek kaynak yaratıyor. Komşu Portekiz de bu başarılı uygulamayı örnek alarak benzer yatırımlarla enerji alanındaki atılımını hızlandırmış durumda.

TÜRKİYE'DE DE YÜKSEK POTANSİYEL VAR

Zeytin üretiminde dünyada söz sahibi olan Türkiye’de ise tablo oldukça farklı. Her yıl milyonlarca ton zeytin işlenmesine rağmen, ortaya çıkan tonlarca çekirdek çoğu zaman çöpe gidiyor. Bazı girişimler bu atığı enerjiye çevirmek için çalışmalar yapsa da, henüz Portekiz ya da İspanya’daki gibi kapsamlı ve sürdürülebilir bir sistem oluşturulabilmiş değil.

TİCARİ DEĞERE DÖNÜŞEBİLİR

Enerji potansiyelinin farkına varan bazı vatandaşlar ise küçük çaplı çözümler geliştiriyor. Evlerinde zeytin çekirdeği biriktirenler, bu çekirdekleri soba veya biyoyakıt sistemlerinde kullanarak ısınma ihtiyacını karşılayabiliyor. Uzmanlara göre, bu yöntemin yaygınlaşması durumunda, hem çevreye zarar veren atık miktarı azalabilir hem de zeytin üreticileri için ek gelir kaynağı oluşabilir.

Özetle; Avrupa zeytin çekirdeğini enerjiye dönüştürerek kazanıyor, Türkiye ise bu fırsatı henüz tam anlamıyla değerlendiremiyor. Ancak farkındalık arttıkça, zeytin çekirdeği gelecekte hem çevresel hem de ekonomik yönden önemli bir kaynak haline gelebilir.

Kaynak: Haber Merkezi