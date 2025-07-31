BYD Piyasaya Bayrak Açtı! Yeni Versiyon 422 Bin TL'den Satışa Çıktı!

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Yeni versiyon, 32 kWh kapasiteli batarya ile donatıldı ve 301 kilometre menzil sunuyor. Bu değer, önceki modellerin sunduğu 401 kilometrelik menzile göre ciddi bir azalma anlamına geliyor. Ayrıca bu modelde, BYD’nin daha önce ön plana çıkardığı DiPilot 100 temelli "God's Eye C" akıllı sürüş sistemi de yer almıyor. Bu durum, markanın sürüş asistan teknolojileriyle ilgili stratejisinde değişikliğe gittiğini gösteriyor.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu’nun geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda, gelişmiş sürüş destek sistemlerinin araçlarda emniyet kemeri kadar kritik hale geleceğini vurgulamıştı. Ancak Yuan serisinin akıllı sürüş sistemine sahip modellerinin satışlarında son aylarda yaşanan düşüş, şirketin bu özelliklerin tüketiciler nezdinde beklenen ilgiyi görmediğini fark ettiğini gösteriyor.

YUAN AİLESİ SATIŞLARDA ZORLANDI

Yuan Plus Smart Driving Edition ve Honor Edition gibi modellerin yer aldığı Yuan serisi, son iki ayda satış ivmesini kaybetti. Buna rağmen, 2024'ün ilk yarısında yüzde 11,96'lık yıllık büyüme ile 191 bin 11 adetlik satış rakamına ulaşan Yuan ailesi, BYD'nin toplam satışlarının yüzde 8,9'unu oluşturdu.

1.5 MİLYON SATIŞ GEÇİLDİ

BYD, Yuan serisinin bugüne kadar toplamda 1,5 milyon adedin üzerinde satış gerçekleştirdiğini açıkladı. İlk olarak 26 Mart 2024’te tanıtılan Yuan Up modeli ise Avrupa ve Malezya gibi dış pazarlarda “Atto 2” ismiyle sunuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi