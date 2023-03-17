Dolar/TL'ye ABD freni!

ABD'de enflasyonla mücadelenin bir süre daha devam edebileceğine yönelik tahminler sonrası dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başladı.

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Dolar/TL'ye ABD freni!

ABD'de enflasyonla mücadelenin bir süre daha devam edebileceğine yönelik tahminlerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktı.

Bu gelişmelerle birlikte dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından 19,0050'den işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,7925, en yüksek 19,2213'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 19,0014'ten tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 104 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,5 artışla 1,0670 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5'in destek, 104,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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