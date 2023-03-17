Kentsel dönüşüm paketi duyuruldu!

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, riskli yapıların malikleri için ve kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırlandı. Buna göre, kişi başına 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunulacak.

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Kentsel dönüşüm paketi duyuruldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmaları kapsamında hazırlanan yeni finansman paketinin detayları belli oldu.

Buna göre, finansman paketi kapsamında kişi başı 1 milyon 250 bin TL’ye kadar finansman imkanı sunulacak ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılanacağı belirtildi. Ayrıca, Hazine destekli kefalet sistemini de kapsama dâhil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişimini sağlanacak.

48 AY VADE UYGULANACAK

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uygulanan tazmin oranını bu paket özelinde yüzde 7’den yüzde 9’a çıkarıldı. Finansman paketinde 12 ay ödemesiz dönem imkânı dâhil toplam 48 ay vade ile 250 milyon TL’ye kadar finansman imkânı sunulacak. Bu doğrultuda 50 milyar TL kefalet limitini kullanıma açılacağı belirtildi. 

Kaynak: Gerçek Gündem

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