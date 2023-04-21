Dolar/TL'de yön arayışı: Belirsizlikler arttı!
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlarını yön arayışına sürükledi. Bu gelişmelerle dolar/TL, yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde yatay seyrini sürdürdü.
ABD ekonomisinin duraksamasına dair sinyaller ve faiz artışlarının devam edeceği beklentisi güçlendi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, temmuz toplantısına ilişkin belirsizlikler güçlü kalmaya devam etti.
DOLAR/TL'DE SON DURUM
Bu gelişmelerle dolar/TL, yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde güne yatay başlayarak önceki kapanışa paralel 19,4020'den işlem görüyor.
Dün 19,38-19,43 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde günü 19,4020'den tamamlamıştı.
DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ
Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 102 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,0950'den alıcı buluyor.
Kaynak: Gerçek Gündem