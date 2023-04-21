25 metreküp ücretsiz doğalgaz faturalara ne kadar yansıyacak?

25 metreküp doğalgazın devlet tarafından karşılanacağının açıklanmasının ardından, indirimin faturalara nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

Son Güncelleme:
25 metreküp ücretsiz doğalgaz faturalara ne kadar yansıyacak?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının devreye alınmasıyla konutlarda kullanılacak mutfak ve sıcak su tüketiminde 25 metreküp doğal gaz tüketiminden ücret alınmayacağını açıkladı. Ücretsiz 25 metreküplük doğalgaz vatandaşların faturalarına kaç para olarak yansıyacak?

İSKİ'nin sitesinde yer alan abone doğalgaz satış fiyatı 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle 1000 metreküp doğalgaz 4638 TL. Bu da 1 metreküp başına 4,63 TL anlamına geliyor.

Son fiyatlara göre 25 metreküp doğalgaz 115 TL yapıyor. Doğalgaz faturalarında 115 liralık indirim bekleniyor.

Son Güncelleme:
Rusya'dan yeni kripto para adımı! Rusya'dan yeni kripto para adımı!
AP'den kripto para Bitcoin kararı! AP'den kripto para Bitcoin kararı!
Günde 2 adet muz yemenin vücuda etkisi! Bilim insanları da doğruladı Günde 2 adet muz yemenin vücuda etkisi! Bilim insanları da doğruladı
Tek bir çatal bile alsanız lezzetten bayıltıyor! Çıtır çıtır tel kadayıf tatlısının sırrıymış.. Tek bir çatal bile alsanız lezzetten bayıltıyor! Çıtır çıtır tel kadayıf tatlısının sırrıymış..
ÇOK OKUNANLAR
Kritik iki ilde yapılan anket açıklandı: Oy oranlarında çarpıcı değişim Kritik iki ilde yapılan anket açıklandı: Oy oranlarında çarpıcı değişim
İslam Memiş 'Ben böyle bir şey görmedim' dedi ve uyardı: Tuzak İslam Memiş 'Ben böyle bir şey görmedim' dedi ve uyardı: Tuzak
Nisan ayının ilk 20 gününde açıklanan 11 anketin ortalaması: İşte adayların oy oranları Nisan ayının ilk 20 gününde açıklanan 11 anketin ortalaması: İşte adayların oy oranları
Bayramda planı olanlara Meteoroloji'den uyarı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor! Bayramda planı olanlara Meteoroloji'den uyarı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor!
AKP'li akademisyen Furkan Bölükbaşı, Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra Alevileri hedef aldı AKP'li akademisyen Furkan Bölükbaşı, Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra Alevileri hedef aldı