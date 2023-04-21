25 metreküp ücretsiz doğalgaz faturalara ne kadar yansıyacak?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının devreye alınmasıyla konutlarda kullanılacak mutfak ve sıcak su tüketiminde 25 metreküp doğal gaz tüketiminden ücret alınmayacağını açıkladı. Ücretsiz 25 metreküplük doğalgaz vatandaşların faturalarına kaç para olarak yansıyacak?

İSKİ'nin sitesinde yer alan abone doğalgaz satış fiyatı 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle 1000 metreküp doğalgaz 4638 TL. Bu da 1 metreküp başına 4,63 TL anlamına geliyor.

Son fiyatlara göre 25 metreküp doğalgaz 115 TL yapıyor. Doğalgaz faturalarında 115 liralık indirim bekleniyor.