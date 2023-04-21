Altın fiyatları sert düştü: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (21 Nisan 2023)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceği beklentisiyle altın fiyatları gerilemeyi sürdürürken, gram altın ve altının ons fiyatı kritik seviyeye geriledi.

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Altın fiyatları sert düştü: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (21 Nisan 2023)

GERÇEK GÜNDEM

Fed'in yayımlanan "Bej Kitap" raporunda, son haftalarda genel ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiği belirtilerek, büyüme beklentilerinde de büyük oranda farklılık olmadığı kaydedildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, temmuz toplantısına ilişkin belirsizlikler de güçlendi. Banka'nın temmuzda yüzde 61 ihtimalle politika faizini sabit bırakması beklenirken, 25 baz puan daha faiz artırabileceğine yönelik ihtimaller yüzde 30 seviyesine çıktı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın yurt içi piyasaların kapalı olduğu bayram tatilinde gerilemeyi sürdürürken bin 239 TL seviyesine çekildi.

Dün gram altının fiyatı güne bin 246 TL seviyesinde başlamıştı.

ALTININ ONS FİYATI GERİLEDİ

Öte yandan altının ons fiyatı dün bin 969 dolarla 3 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye inmesinin ardından kayıplarını kısmen telafi ederek güne bin 986 dolar seviyesinde başladı.

Böylece altının ons fiyatı ABD ekonomisinin duraksamasına dair sinyaller ve faiz artışlarının devam edeceği beklentisiyle 2 bin dolar olan kritik seviyenin altında seyrediyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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