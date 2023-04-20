Altın fiyatlarında iki farklı fiyat ortaya çıktı, uzmanı nedenini açıkladı

"MERKEZ BANKASI KUR BELİRLİYOR"

"Türkiye’de 30 yıldır ‘karaborsa kuru’ diye bir şey söz konusu değil" diyen Özman, "1908’lerden itibaren kambiyo rejimi serbestleştiği andan itibaren karaborsa kavramı diye bir kavramı ortadan kalkmıştı. Bugün de Merkez Bankası’nın açıkladığı kur fiyatları ile piyasadaki kur fiyatları birbirini tutmuyor. İnsanlar Merkez Bankası’nın açıkladığı fiyatlardan bankalardan döviz alamazken serbest piyasada ise dövizi açıklanan rakamdan 50 kuruş daha pahalıya alabiliyor. Bunun sebebi de Merkez Bankası son 6 aydır kur belirliyor. Kur, piyasa şartlarının altında belirlendiğinden piyasa hareketleriyle serbestçe oluşan kurun altında kuru belirliyor. Bu nedenle de kur farkı ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.