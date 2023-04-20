Altın fiyatlarında iki farklı fiyat ortaya çıktı, uzmanı nedenini açıkladı
Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın ve dövizin açıklanan rakamlardan farklı fiyata satılmasına neden olan 'ikili kur'un nasıl oluştuğunu ve fiyatlardaki dengesizliğin nedenini açıkladı. Özman, "Altın ve dövizin serbest piyasada mevcut piyasa değerinin üzerinde satıldığı doğru" dedi.
Birkaç gündür Merkez Bankası’nın açıkladığı döviz fiyatları ile serbest piyasada işlem gören fiyatlarda fark meydana geliyor.
İç piyasada döviz, açıklanan rakamların 50 kuruş üstünde seyrederken, bu durum altın fiyatlarının da açıklanan rakamlardan yüksek fiyatlara işlem görmesine neden oluyor. Dr. Salih Özman, piyasada yaşanan fiyat karmaşası ve nedenleri hakkında açıklamalarda bulundu.
"İKİNCİ KURDA DÖVİZ 50 KURUŞ DAHA PAHALI"
Döviz alım satımlarından açıklanan rakamlar ile piyasada oluşan kur arasında 50 kuruşluk fark olduğuna değinen Başkan Salih Özman, “Altın ve dövizin serbest piyasada mevcut piyasa değerinin üzerinde satıldığı doğru. Ama bunun olma sebebi kuyumculardan kaynaklanmıyor. İstanbul'daki kuyumcu toptancılarından da kaynaklanmıyor. İktisadi olarak bir yanlış uygulama var. Bu yanlış uygulamanın neticesinde de böyle aksaklıklar meydana çıkıyor" dedi.
"MERKEZ BANKASI KUR BELİRLİYOR"
"Türkiye’de 30 yıldır ‘karaborsa kuru’ diye bir şey söz konusu değil" diyen Özman, "1908’lerden itibaren kambiyo rejimi serbestleştiği andan itibaren karaborsa kavramı diye bir kavramı ortadan kalkmıştı. Bugün de Merkez Bankası’nın açıkladığı kur fiyatları ile piyasadaki kur fiyatları birbirini tutmuyor. İnsanlar Merkez Bankası’nın açıkladığı fiyatlardan bankalardan döviz alamazken serbest piyasada ise dövizi açıklanan rakamdan 50 kuruş daha pahalıya alabiliyor. Bunun sebebi de Merkez Bankası son 6 aydır kur belirliyor. Kur, piyasa şartlarının altında belirlendiğinden piyasa hareketleriyle serbestçe oluşan kurun altında kuru belirliyor. Bu nedenle de kur farkı ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.