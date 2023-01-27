Dolar/TL'de toparlanma eğilimi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ülke ekonomisine "yumuşak iniş" yaptırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin ardından dolar/TL, toparlanmaya başladı.
Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, mart ayındaki toplantıya ilişkin beklentilerin de 25 baz puan artış üzerine yoğunlaştı.
Bu gelişmelerle Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından önceki kapanışının hemen üzerinde 18,8100'den işlem görüyor.
Dün, en düşük 18,7513 ve en yüksek 18,8270 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8033'ten tamamlamıştı.
DOLAR ENDEKSİ TOPARLANDI
Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 101,9 seviyesinden işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,0870'te bulunuyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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