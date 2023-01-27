BOTAŞ, sanayi kuruluşları ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza indirim yaptı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), büyük sanayi kuruluşları ve elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında indirim yaptı.

BOTAŞ, sanayi kuruluşları ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza indirim yaptı

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamada, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere, büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı doğalgaz toptan satış fiyatında yüzde 16,67 oranında, indirim yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca sanayide kullanılan doğalgaz satış fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat itibarıyla yüzde 24,77 ile yüzde 38,45 oranlarında indirim yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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