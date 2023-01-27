Benzin ve motorine bu kez indirim geldi

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 2 gün önce benzine gelen zammın ardından bugün de akaryakıta çifte indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorinin fiyatı 60'ar kuruş düştü.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 21 lira 10 kuruşa, Ankara'da 21 lira 34 kuruşa, İzmir'de 21 lira 26 kuruşa geriledi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 23 lira 47 kuruşa, Ankara'da 23 lira 74 kuruşa, İzmir'de 23 lira 79 kuruşa indi.

FİYAT SON 10 GÜNDE 3 KEZ DEĞİŞTİ

17 Ocak tarihinde benzinin fiyatı 67 kuruş, 18 Ocak tarihinde motorinin fiyatı 1 lira 5 kuruş, 25 Ocak tarihinde ise benzine 1 lira 25 kuruş zam gelmişti.