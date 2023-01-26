İmzaya açılmıştı: AKP'den EYT açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Tunç, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili yaptığı açıklamada ''teklif birkaç gün içinde komisyonda görüşülecek'' dedi.

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İmzaya açılmıştı: AKP'den EYT açıklaması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşından önce yaptığı açıklamada EYT düzenlemesini duyurmuş, yeni yıla yetiştireceğini söylemişti. 

Erdoğan'ın bu sözlerine rağmen adım atılmamasına tepkiler yükselirken; geçtiğimiz günlerde düzenleme AKP milletvekillerinin imzasına açılmıştı. 

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AKP'DEN AÇIKLAMA

AKP Grup Başkanvekili Tunç, imzaya açılan teklife ilişkin açıklama yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "İki gündür sosyal medyada 'EYT'yi imzaladık.' diye caka satıyorsunuz, teklif nerede? İmza atarken fotoğraf çektirip milletin umutlarıyla dalga geçmeyin'' sözlerine yanıt veren Tunç, "Engin Bey 'Teklif yok.' dedi, teklif var. EYT düzenlemesini içeren kanun teklifini milletvekillerimizin ekseriyeti imzaladı. Teklifi kısa süre içinde TBMM'ye sunacağız ve birkaç gün içinde komisyonda görüşülecek" diye konuştu.

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