Talepleri düzenlemeye girdi: EYT ile birlikte emekli olabilecekler

Milyonlarca kişiyi ilgilen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi.

Talepleri düzenlemeye girdi: EYT ile birlikte emekli olabilecekler - Resim: 1

Milyonları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AKP milletvekillerinin imzasına açıldı.

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Talepleri düzenlemeye girdi: EYT ile birlikte emekli olabilecekler - Resim: 2

İmzaların tamamlanmasından sonra teklif, Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Ardından önce Plan Bütçe Komisyonu'na gelecek, Genel Kurul görüşmelerinden sonra ise yasalaşacak.

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Talepleri düzenlemeye girdi: EYT ile birlikte emekli olabilecekler - Resim: 3

 Yasalaşma sürecinin şubat ayında tamamlanması bekleniyor. EYT'den yararlanmak isteyen Bağ-Kur'luların ihya talebi ise yeni pakette kendine yer buldu. 

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Talepleri düzenlemeye girdi: EYT ile birlikte emekli olabilecekler - Resim: 4

Borçları nedeniyle prim günleri silinen Bağ-Kur'lular yeni düzenleme ile emeklilik kapısını aralayabilecek. Üstelik daha az para ödeyerek 48 taksitle silinen prim günlerini emekliliğe saydırabilecekler.

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