Talepleri düzenlemeye girdi: EYT ile birlikte emekli olabilecekler
Milyonlarca kişiyi ilgilen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi.
Milyonları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AKP milletvekillerinin imzasına açıldı.
İmzaların tamamlanmasından sonra teklif, Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Ardından önce Plan Bütçe Komisyonu'na gelecek, Genel Kurul görüşmelerinden sonra ise yasalaşacak.
Yasalaşma sürecinin şubat ayında tamamlanması bekleniyor. EYT'den yararlanmak isteyen Bağ-Kur'luların ihya talebi ise yeni pakette kendine yer buldu.
Borçları nedeniyle prim günleri silinen Bağ-Kur'lular yeni düzenleme ile emeklilik kapısını aralayabilecek. Üstelik daha az para ödeyerek 48 taksitle silinen prim günlerini emekliliğe saydırabilecekler.