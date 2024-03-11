Dolar/TL'de rakam değişti, yeni rekor geldi!

Tahminleri aşan enflasyon ile birlikte TL'nin negatif getirisi piyasalarda endişe kaynağı olurken, dolar/TL kurunda rakam değişerek yeni rekor geldi.

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Dolar/TL'de rakam değişti, yeni rekor geldi!

Piyasalarda hakim görüş olan enflasyon ile birlikte TL'nin negatif getirisinden korunmak isteyen yurttaş dolara yöneldi.

Ayrıca ekonomi politikalarında seçim sonrası değişim olabileceği endişesi, dolar kurunda talebi artırdı.

DOLAR/TL'DE REKOR

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, alıcılı bir seyir izleyerek haftayı 31,92 TL'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,0020 TL seviyesinden işlem görerek rekor kırdı.

Dolar/TL'de rakam değişti, yeni rekor geldi! - Resim : 1

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Dolar/TL'nin bu sabah 32 TL seviyesinde işlem görmesi sonrası, TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı, şubat sonundan bu yana hızlandı ve TL geçen hafta yüzde 1.8 ile Ağustos sonundan bu yana en hızlı değer kaybını yaşadı. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yılbaşından bu yana kaybı ise yüzde 7.7 seviyesinde.

GÖZLER ABD'DE

Öte yandan küresel piyasalarda ise ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başladı.

Para piyasalarında, enflasyon verisi öncesi Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 25 ve haziranda yüzde 75 olarak fiyatlanıyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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