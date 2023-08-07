Dolar/TL'de kritik eşik aşıldı!

Enflasyonist baskı nedeniyle ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesi sonrası dolar/TL kuru baskılandı.

Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından grafikle paylaşım yapan Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, "Seçimden sonra epey döviz toplayan TCMB, Temmuz’un ikinci yarısında kuru sabit tutabilmek için nette piyasaya tekrar döviz likiditesi verdi" dedi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ DÜŞTÜ

Kara'nın paylaşımı öncesi TCMB verilerine göre, brüt rezervler 28 Temmuz haftasında 113,8 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta rezervler 113,6 milyar dolar seviyesindeydi. Net rezervler ise, geçen hafta itibariyle 2,8 milyar dolar gerilemeyle 10,9 milyar dolara düştü. Böylelikle net rezervlerde 26 Mayıs haftasından bu yana en sert düşüş kaydedildi.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin ardından dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 27,0030'dan işlem görüyor.

Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 26,9670'ten tamamlamıştı.

GÖZLER ABD'DE

Öte yandan küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Kaynak: Gerçek Gündem