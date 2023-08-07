Dolar/TL'de kritik eşik aşıldı!

Enflasyon ve vergi artışlarıyla ekonomik kriz gün yüzüne çıkarken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesiyle kur sabit tutulmaya çalışırken kritik eşik aşıldı.

Son Güncelleme:
Dolar/TL'de kritik eşik aşıldı!

Enflasyonist baskı nedeniyle ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesi sonrası dolar/TL kuru baskılandı.

Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından grafikle paylaşım yapan Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, "Seçimden sonra epey döviz toplayan TCMB, Temmuz’un ikinci yarısında kuru sabit tutabilmek için nette piyasaya tekrar döviz likiditesi verdi" dedi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ DÜŞTÜ

Kara'nın paylaşımı öncesi TCMB verilerine göre, brüt rezervler 28 Temmuz haftasında 113,8 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta rezervler 113,6 milyar dolar seviyesindeydi. Net rezervler ise, geçen hafta itibariyle 2,8 milyar dolar gerilemeyle 10,9 milyar dolara düştü. Böylelikle net rezervlerde 26 Mayıs haftasından bu yana en sert düşüş kaydedildi.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin ardından dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 27,0030'dan işlem görüyor.

Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 26,9670'ten tamamlamıştı.

GÖZLER ABD'DE

Öte yandan küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Dolar Dolar kuru Hakan Kara Merkez Bankası Dolar/TL yorumu
Son Güncelleme:
Resmi Gazete'ye zam geldi Resmi Gazete'ye zam geldi
Beklenmedik gelişme. Dünyaca ünlü alışveriş devi iflas etti Beklenmedik gelişme. Dünyaca ünlü alışveriş devi iflas etti
Yalı Çapkını dizisine veda edip Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisine geçti! Beklenmedik karar Yalı Çapkını dizisine veda edip Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisine geçti! Beklenmedik karar
Borsa haftaya nasıl başladı? Borsa haftaya nasıl başladı?
ÇOK OKUNANLAR
Cep telefonlarına mesaj gitti: Bankalar kredi musluklarını kısınca devreye onlar girdi Bankalar kredi musluklarını kısınca devreye onlar girdi
1 yıl geçerli olacak: Bu şartları taşıyanlara ödeme yapılacak 1 yıl geçerli olacak: Bu şartları taşıyanlara ödeme yapılacak
Arsa satışında hisseli tapu tuzağı: Aman dikkat Arsa satışında hisseli tapu tuzağı: Aman dikkat
Çağla Şıkel hukuk savaşını kazandı, haciz gönderdi Çağla Şıkel hukuk savaşını kazandı, haciz gönderdi
Kimsenin aklına gelmezdi: Sıfır otomobilde yeni tehlike Sıfır otomobilde yeni tehlike