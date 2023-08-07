Resmi Gazete'ye zam geldi

Resmi Gazete ilan ücretlerine zam yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı: İlanların satır ücreti 25,50 TL'den 40 TL’ye çıkarıldı.

Resmi Gazete'ye zam geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ücretlerine zam yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın yayımladığı yeni tarifeye göre ilanların satır ücreti 40,00 TL olarak belirlendi. Eski tarifeye göre ilanların satır ücreti 25.50 TL'ydi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın metni şöyle:

"RESMÎ GAZETE İLAN ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

MADDE 1- 22/12/2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî Gazete İlan Ücret Tarifesinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- (1) İlanların satır ücreti; 40,00 TL’dir.

MADDE 2- Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tarife hükümlerini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı yürütür."

Beklenmedik gelişme. Dünyaca ünlü alışveriş devi iflas etti Beklenmedik gelişme. Dünyaca ünlü alışveriş devi iflas etti
'Mehmet Şimşek kafasındaki planı uygulayamıyor' dedi, süre verdi: Görevden ayrılır 'Şimşek kafasındaki planı uygulayamıyor' dedi, süre verdi: Görevden ayrılır
Nefes alamıyorum diyerek Müge Anlı, hastalığını itiraf etti! Sevenleri çok üzgün Nefes alamıyorum diyerek Müge Anlı, hastalığını itiraf etti! Sevenleri çok üzgün
'Yeni ekip, Erdoğan'ı ikna etmeli' 'Yeni ekip, Erdoğan'ı ikna etmeli'
ÇOK OKUNANLAR
Cep telefonlarına mesaj gitti: Bankalar kredi musluklarını kısınca devreye onlar girdi Bankalar kredi musluklarını kısınca devreye onlar girdi
Kulis: Erdoğan fatura kesmeye hazırlanıyor, 'topun ağzında' denilen isimler ortaya çıktı Erdoğan fatura kesmeye hazırlanıyor, 'topun ağzında' denilen isimler ortaya çıktı
Çağla Şıkel hukuk savaşını kazandı, haciz gönderdi Çağla Şıkel hukuk savaşını kazandı, haciz gönderdi
Arsa satışında hisseli tapu tuzağı: Aman dikkat Arsa satışında hisseli tapu tuzağı: Aman dikkat
'Mehmet Şimşek kafasındaki planı uygulayamıyor' dedi, süre verdi: Görevden ayrılır 'Şimşek kafasındaki planı uygulayamıyor' dedi, süre verdi: Görevden ayrılır