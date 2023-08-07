'Mehmet Şimşek kafasındaki planı uygulayamıyor' dedi, süre verdi: Görevden ayrılır

'Düşük faiz' politikasına karşı çıktığı için Temmuz 2018'de kabine dışı bırakılan, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde ekonominin başına geçmesi için ettiği ısrarlar sonucu yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek'le birlikte rasyonel politikalara hızlı bir dönüş bekleniyordu.

Ancak beklendiği gibi olmadı. Son olarak Şimşek'in özellikle yayınladığı enflasyon verileri nedeniyle eleştirilerin odağındaki Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'yı telefonla arayarak "Gerçeği açıklayın, program yapamıyorum" dediği ileri sürüldü.

Taraflar sessizliğini korurken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "Kulis bilgisi adı altında, kurum ve yetkililerin itibarını hedef alan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" açıklaması geldi.

'MEHMET ŞİMŞEK RAKAMLARIN SAĞLIKLI OLMADIĞINI GÖRDÜ'

Yaşananları Cumhuriyet TV'de değerlendiren ve sözlerine "Mehmet Şimşek’i önümüzdeki dönem çok konuşacağız diyerek" diye başlayan gazeteci Mustafa Balbay, şöyle devam etti:

"Gelinen noktada Mehmet Şimşek’in bir anlamda, hükümetin bu halka IMF gibi davranan bir tutumla yola çıktığını görüyoruz. Hiçbirimiz tekrar IMF'nin programlarına teslim olmayı istemez ama o programda bile bir hedef vardı, sıkılacak kemerler vardı, rakamlar açıklanırdı. Devletin pek çok rakamına uluslararası alanda ne yazık ki güven yok. Mehmet Şimşek bu planları yaparken rakamların sağlıklı olmadığını gördü. Bunun üzerine bu rakamları belirleme noktasında en sorunlu yer dolarak TÜİK'in rakamlarını gerçekçi bulmadığını, bir süredir de bunu kafasında bir yere oturtmaya çalıştığının haberini alıyoruz."

'İLERLEYEN GÜNLERDE BİR ÇATIŞMA BEKLİYORUM'

Erdoğan ile Şimşek arasında bir görüş ayrılığı yaşandığı iddiasını ileri süren Balbay, şunları kaydetti:

"Mehmet Şimşek 2024 yılı ortasında bir nebze önümüzü göreceğiz ve enflasyon düşecek diyor. Erdoğan ise 2024 yılı başında rahatlamaya başlayacağız diyor, çünkü yerel seçim var. Erdoğan yerel seçimden birkaç ay önce bir anlamda rahatlamanın hissedilmesini ve devamında da seçimlerin kazanılmasını arzu ediyor. Mehmet Şimşek de 'en erken 1 yıl sonra sonuç alabileceğimiz bir döneme girdik' diyor, bu bir çatışma bence. Şu anda Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı ağırlığıyla batıdan para alamıyor. Sizin kültürünüzle ekonomiye bakan bir kişiyi bu işin başına atadım dedi Erdoğan ve Mehmet Şimşek şu an fiilen IMF temsilcisi. Ben ilerleyen günlerde bir çatışma bekliyorum."

'1 YIL İÇİNDE MEHMET ŞİMŞEK GÖREVDEN AYRILIR'

İlerleyen günlerde bakanlık koltuğunda değişiklik yaşanabileceğine dikkat çeken Balbay, "Mehmet Şimşek’in kafasındaki planı uygulayamadığını biliyorum. Mehmet Şimşek'in bir yıl içinde görevden ayrılır. Ekonomi diyelim ki istenildiği gibi olmadı ve Şimşek’in kabul etmediği bir karar geldiğinde Şimşek ayrıldığı zaman Erdoğan 'yapamadı' diyecek. Hacı yatmaz gibi Erdoğan hariç herkes suçlu. Ekonomide o yüzden şu anda böyle bir yol kurdu, Erdoğan’ın AKP’lilere anlatacağı bir süreç gelişiyor" diye konuştu.