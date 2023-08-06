CHP Etimesgut İlçe Başkan adayı hayatını kaybetti: Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Etimesgut İlçe Kongresi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Faruk Özdemir için taziye mesajı yayınladı.

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CHP Etimesgut İlçe Başkan adayı hayatını kaybetti: Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'ndeki CHP Etimesgut İlçe Başkanlığının olağan kongresinde, mevcut İlçe Başkanı Cemal Emir ile yarışan Özdemir kalp krizi geçirdi.

Kongre alanında yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir'in hayatını kaybettiği bildirildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Faruk Özdemir için taziye mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu’nun bu akşam Twitter hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

“Yol arkadaşımız Faruk Özdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Partimizin Etimesgut İlçe Kongresi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Faruk Özdemir’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.”

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