FedEx işçilerinden grev kararı

Nakliyat-İş ve FedEx Ekspress anlaşmaya varamadı. Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri, grev kararı aldıklarını açıkladı.

FedEx işçilerinden grev kararı

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş üyeleri, ABD merkezli FedEx Ekspress ile sürdürülen toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine grev kararı aldı.

Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri, taleplerini içeren döviz ve pankart taşıyarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Burada konuşan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "sefalet ücretine, açlığa, sarı sendikacılığa karşı" tepkilerini göstermek ve FedEx işçileriyle dayanışma için toplandıklarını söyledi.

"AMACIMIZ EKMEK DAVASI, SINIF MÜCADELESİDİR"

FedEx'te 19 Ağustos'ta greve gideceklerini dile getiren Küçükosmanoğlu, ücretler ve sosyal haklarla ilgili görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Küçükosmanoğlu, grevle ilgili yasal bildirimlerin yapıldığını belirterek, "İşverenin bize vermiş olduğu teklifler kabul edilebilir değildir. FedEx işçilerine sözümüz var. Yüzde 80'inin 'evet' demediği toplu sözleşmeyi Nakliyat-İş Sendikası imzalamaz. Grevse grev yapacağız. Bizim amacımız grev yapmak için grev yapmak değil. Amacımız, ekmek davası, sınıf mücadelesidir" diye konuştu.

Etiketler
Grev
Marmara'da 3.3 büyüklüğünde deprem Marmara'da 3.3 büyüklüğünde deprem
Çankırı’da anız yangını Çankırı’da anız yangını
Nefes alamıyorum diyerek Müge Anlı, hastalığını itiraf etti! Sevenleri çok üzgün Nefes alamıyorum diyerek Müge Anlı, hastalığını itiraf etti! Sevenleri çok üzgün
Aklınızda bulunsun; Bulgur pilavının lezzetini 5'e katlıyor! Bir kaşık ekleyip karıştırın yeter Aklınızda bulunsun; Bulgur pilavının lezzetini 5'e katlıyor! Bir kaşık ekleyip karıştırın yeter
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş dolar ve altın yatırımcılarına rakam verdi: Bu fırsat uzun süre gelmeyebilir İslam Memiş dolar ve altın yatırımcılarına rakam verdi
Sevildikleri zaman süründürüyorlar: En kalpsiz 5 burç açıklandı En kalpsiz 5 burç açıklandı
Dar gelirliye yeni ödemenin detayları ve şartlar belli oldu Dar gelirliye yeni ödemenin detayları ve şartlar belli oldu
Fatih Altaylı'dan sert tepki: Hedef çok açık, pazar olan tatil gününü değiştirmek 'Hedef çok açık, pazar olan tatil gününü değiştirmek'
Uçurum var: Ünlü oyuncuların yeni sezonda bölüm başı kazanacakları ücretler ortaya çıktı Ünlü oyuncuların yeni sezonda bölüm başı kazanacakları ücretler ortaya çıktı