TKDF: 'Bu uyarımız Garipoğlu ailesine'

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 'Münevver Karabulut cinayeti, katil Cem Garipoğlu’nun ailesinin de suça ortaklığıyla gerçekleştirilmiş kolektif bir kadın cinayetidir' açıklamasını yaptı.

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TKDF: 'Bu uyarımız Garipoğlu ailesine'

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), son günlerde yeniden gündeme gelen Münevver Karabulut cinayetine ilişkin “Münevver Karabulut cinayeti, katil Cem Garipoğlu’nun ailesinin de suça ortaklığıyla gerçekleştirilmiş kolektif bir kadın cinayetidir" açıklamasında bulundu.

Açıklamada "Bu uyarımız, Garipoğlu ailesinin maddi gücüne dayanarak ailenin bu cinayetin parçası olduğunu unutturmaya çalışanlara, kamu vicdanını zedeleyecek paylaşımları neticesi gelen eleştirilere kulak tıkayanlara ve Münevver Karabulut’un hatırasına saygısızca saldıran bizzat Garipoğlu ailesine” denildi.

TKDF, son günlerde tekrar gündeme gelen Münevver Karabulut cinayetine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. TKDF’nin bugün Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"NEYİN NE OLDUĞUNU SİZDEN ÇOK DAHA İYİ BİLİYORUZ"

“Münevver Karabulut’un vahşice katledilmesi tekrar Türkiye’nin gündeminde. Buna Garipoğlu ailesinin pişkinliği, belli bir kesim tarafından aile ile sürdürülen sosyal ilişki ağları, ünlülerin aile ile verdikleri boy boy hicapsız pozlar sebep oluyor. Katilin babasını savunan avukat Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevi yaptı bu ülkede. Hayır, kimse kadınlara ‘savunma hakkından’ bahsetmeye kalkmasın, neyin ne olduğunu sizden çok daha iyi biliyoruz.

"AİLENİN SUÇ ORTAĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ KOLEKTİF BİR CİNAYET"

Münevver Karabulut cinayeti, katil Cem Garipoğlu’nun ailesinin de suça ortaklığıyla gerçekleştirilmiş kolektif bir kadın cinayetidir. Bu vahşi cinayet, yaşı fark etmeksizin her kadın için ağır bir travmadır. Garipoğlu ailesinin günümüzde de süregelen sorumsuz tavrı, toplumsal adalet ve kamu vicdanı ekseninde asla kabul edilebilir değildir ve suçun şahsiliği ilkesi dahilinde tartışılamaz.

"BU UYARIMIZ BİZZAT GARİPOĞLU AİLESİNE"

Buradan uyarıyoruz; bu konuyla ilgili paylaşımların kamu vicdanını gözeterek yapılması şarttır. Bu uyarımız, Garipoğlu ailesinin maddi gücüne dayanarak ailenin bu cinayetin parçası olduğunu unutturmaya çalışanlara, kamu vicdanını zedeleyecek paylaşımları neticesi gelen eleştirilere kulak tıkayanlara ve Münevver Karabulut’un hatırasına saygısızca saldıran bizzat Garipoğlu ailesine.”

NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da Cem Garipoğlu tarafından katledilmişti. Baba Mehmet Nida Garipoğlu tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet ile kasten öldürme suçundan tutuklanmış, katil Cem Garipoğlu ise cinayetten 197 gün sonra polise teslim olmuştu. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.

Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ise 2021'de Instagram hesabından bir aile fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğraftaki koltuğun Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odada bulunan koltuk olduğu, hâlâ kan izlerinin durduğu iddia edildi. Garipoğlu ailesinin koltuktaki fotoğrafı tepkilere neden olmuştu. Sakine Garipoğlu, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından cinayet yöntemine benzer içeriğe sahip bir fotoğraf paylaşmıştı.

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