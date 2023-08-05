Merkez Bankası eski başekonomisti grafikle açıkladı: Dolar/TL nasıl baskılandı?
Türkiye ekonomisinin çıkmazı girmesiyle enflasyonist baskı her geçen gün artarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, dolar/TL kuruna ilişkin grafikle değerlendirmede bulundu. Dolar kuruna ilişkin Kara, Merkez Bankası'nı işaret etti.
Türkiye ekonomisinde oluşan enflasyonist baskı sonrası dolar/TL'nin daha da yükseleceği anlayışı piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkmaya başladı.
Enflasyonist baskı nedeniyle ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesi sonrası dolar/TL kuru baskılandı.
MERKEZ BANKASI'NIN NET REZERVLERİ HIZLI DÜŞTÜ
Bu gelişmelerle birlikte Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinde artış devam ederken, net rezervlerde seçimden bu yana en hızlı düşüş dikkat çekti.
TCMB verilerine göre, brüt rezervler 28 Temmuz haftasında 113,8 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta rezervler 113,6 milyar dolar seviyesindeydi. Net rezervler ise, geçen hafta itibariyle 2,8 milyar dolar gerilemeyle 10,9 milyar dolara düştü. Böylelikle net rezervlerde 26 Mayıs haftasından bu yana en sert düşüş kaydedildi.