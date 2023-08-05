Merkez Bankası eski başekonomisti grafikle açıkladı: Dolar/TL nasıl baskılandı?

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 28 Temmuz haftasında 113,8 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta rezervler 113,6 milyar dolar seviyesindeydi. Net rezervler ise, geçen hafta itibariyle 2,8 milyar dolar gerilemeyle 10,9 milyar dolara düştü. Böylelikle net rezervlerde 26 Mayıs haftasından bu yana en sert düşüş kaydedildi.