Dolar/TL'de endişeler arttı, yükseliş sürdü!

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar dünya genelinde tedirginliğe neden olmayı sürdürürken, enflasyon ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler dolar/TL'nin yönü üzerinde etkili oluyor. Bu gelişmelerle dolar kuru yeni haftada da yükselişini sürdürdü.

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Dolar/TL'de endişeler arttı, yükseliş sürdü!

Türkiye ekonomisinde enflasyon endişesi piyasaların odağında hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.

Dünya genelinde artan jeopolitik riskler ise varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, enflasyonla mücadeleyi de olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediliyor.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 artışla günü 27,7978'den tamamlamasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 27,8500 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL'de endişeler arttı, yükseliş sürdü! - Resim : 1

GÖZLER FED'DE

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, Banka'nın aralıkta da yüzde 67 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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