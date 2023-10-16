Altın fiyatlarında son 6 ayın en iyi performansı: Gram altın ne kadar?

İsrail-Filistin çatışmasının yatırımcıların odağında olurken altın fiyatları son 6 ayın en iyi performansını sergiledi. Bu gelişmelerle gram altın kritik eşik sınırını aştı.

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Altın fiyatlarında son 6 ayın en iyi performansı: Gram altın ne kadar?

İsrail-Filistin çatışmasının yatırımcıların odağında bulunurken, ateşkese ilişkin söylemlerin artmasıyla risk iştahının sınırlı da olsa yükseldi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağının öngörülüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı ise yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından geçen haftaya göre, yüzde 0,8 değer kaybıyla bin 713 lira seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatlarında son 6 ayın en iyi performansı: Gram altın ne kadar? - Resim : 1

Ayrıca Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,6 artışla bin 727 liradan tamamlarken, altının ons fiyatı da haftalık bazda yüzde 5,5 ile mart ayından bu yana en iyi haftalık performansını sergiledi.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 780 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 1,1 düşüşle bin 910 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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