Dolar/TL'de ABD etkisi: Veriler güçlendi!

ABD'de açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltmasıyla dolar/TL yatay sürdürdü. Öte yandan TL günlük sınırlı değer kaybını sürdürürken, piyasalar seçim gündemiyle fiyatlanmaya başladı.

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Dolar/TL'de ABD etkisi: Veriler güçlendi!

ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi.

Veriler, ülkede resesyon endişelerini törpülerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini bir süre bu seviyede tutacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam etti.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, cuma günü yatay seyirle 19,5033'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,5010 seviyesinden işlem görüyor.

SEÇİM GÜNDEMİ TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan piyasalarda TL günlük sınırlı değer kaybını sürdürürken, piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz talebini sınırlamak adına attığı adımlar, faiz kararı ve seçim gündemi takip edilmeye devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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