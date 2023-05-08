Altın haftaya yükselişle başladı
Altın, yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın, pazartesi sabahına yüzde 0,30'luk yükselişle başladı.
Gram altın (spot) 1267 liradan işlem görüyor. Gram altının önceki kapanışı 1266 liraydı.
Çeyrek altın 2072 lira seviyesinden fiyatlanıyor. Çeyrek altın, cuma gününü 2070 liradan tamamlamıştı.
Yarım altın ise yüzde 0,12'lik yükselişle 4145 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını 8264 TL'den alıcı buluyor. Cumhuriyet altını, geçen haftayı 8255 TL'den noktalamıştı.
Ons altın ise 2023 dolar seviyesinde. Onsun önceki kapanışı 2016 dolardı.