SGK'dan Nisan ayında emekli olanlar için 'ikramiye' açıklaması

SGK, Nisan ayı içerisinde emeklilik hak sahibi olan ancak Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayanların ikramiyelerinin 9 Mayıs tarihinde yatırılacağını duyurdu. 

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SGK'dan Nisan ayında emekli olanlar için 'ikramiye' açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşı bağlama işlemlerini Nisan ayında tamamlanan ve Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayanların ikramiyelerinin 9 Mayıs'ta ödeneceğini duyurdu.

SGK, Nisan ayı içerisinde hak sahibi olan ancak Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayanların ikramiyelerinin 9 Mayıs tarihinde yatırılacağını duyurdu. SGK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödenmektedir. 2023 yılı Mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir. Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir.”

 

Kaynak: İHA

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