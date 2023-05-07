Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "borsa manipülasyonlarını" hatırlattı, "15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim

CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. 18 Kasım 2022'deki "Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız." sözlerinin yer aldığı tweeti alıntılayan Kılıçdaroğlu, paylaşımına şu ifadeleri yazdı:

"Borsa’da vatandaşımızı soydular. Görülmemiş bir operasyona maruz kaldı küçük yatırımcı. Çok üzgünüm, uyarmaya çalışmıştım. Beni dinlemeyenler, alay edenler oldu. Canları sağ olsun. Çalınanı tahsil edeceğiz manipülatörlerden. 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim."

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Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim Kılıçdaroğlu: 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim