Doların yükseleceği rakam açıklandı: "Seçimde rejim değişikliği olmazsa…"

Reuters ajansının anketine göre, Türk lirasının altı ay içinde yüzde 12 değer kaybetmesi bekleniyor.

Doların yükseleceği rakam açıklandı: "Seçimde rejim değişikliği olmazsa…"

Reuters ajansının, uluslararası döviz kurları analistleriyle yaptığı anketin sonucunda, Türk lirasının dolara karşı altı ay içinde yüzde 12 değer kaybetmesinin beklendiği ortaya çıktı.

Anket 28 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında 150 uzmanla gerçekleştirildi.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında, Türk lirasının geçen yılın en fazla değer kaybeden para birimi olduğunu hatırlatan ajans, altı ay sonrası için dolar/TL kurunun 21,68 olarak beklendiğini yazdı.

Bu sonucu Reuters’a değerlendiren ABD merkezli uluslararası finans şirketi Wells Fargo’nun uluslararası ekonomisti Brendan McKenna “Merkez Bankası’nın bağımsız olmaması ve para politikalarında geleneksel yaklaşıma aykırı hareket edilmesi, öngörülebilir gelecekte liranın değer kaybetme trendini sürdürmesine yol açacak. Tabii Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir rejim değişikliği olmazsa…” dedi.

Nevşehir’de toplu taşıma ücretlerine zam! Nevşehir’de toplu taşıma ücretlerine zam!
Pırasanın daha doyurucu olmasını sağlıyor! Eklemekten çekinmeyin Pırasanın daha doyurucu olmasını sağlıyor! Eklemekten çekinmeyin
Merkez Bankası'nın rezervlerinde düşüş sürdü! Merkez Bankası'nın rezervlerinde düşüş sürdü!
Camdaki Kız dizisinden üzücü gelişme.. Artık göremeyeceksiniz Camdaki Kız dizisinden üzücü gelişme.. Artık göremeyeceksiniz
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller
EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak
'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı 'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı
İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında yeni kavga: Mahkemelik oldular Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında yeni kavga