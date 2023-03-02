Nevşehir’de toplu taşıma ücretlerine zam!

Nevşehir'de özel halk otobüsü ücretleri bu günden itibaren geçerli olmak üzere zamlandı.

Nevşehir'de toplu taşıma ücretlerinde yeni zamlı tarife şöyle:

- Özel halk otobüsü ücretleri 6 liradan 7 lira 50 kuruşa,

- 5 lira olan öğrenci ücreti ise 50 kuruşluk zamla 5 lira 50 kuruş oldu.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Yeni zamlı tarife bu günden itibaren en geçerli olacak.

Kaynak: İHA