Nevşehir’de toplu taşıma ücretlerine zam!
Nevşehir'de özel halk otobüsü ücretlerine zam geldi. Yeni zamlı tarife bu günden itibaren en geçerli olacak
Nevşehir'de özel halk otobüsü ücretleri bu günden itibaren geçerli olmak üzere zamlandı.
Nevşehir'de toplu taşıma ücretlerinde yeni zamlı tarife şöyle:
- Özel halk otobüsü ücretleri 6 liradan 7 lira 50 kuruşa,
- 5 lira olan öğrenci ücreti ise 50 kuruşluk zamla 5 lira 50 kuruş oldu.
BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
Yeni zamlı tarife bu günden itibaren en geçerli olacak.
Kaynak: İHA