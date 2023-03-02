Merkez Bankası'nın rezervlerinde düşüş sürdü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), brüt rezervleri gerilemeye devam etti. Verilere göre, 24 Şubat haftasında brüt rezervler 121,2 milyar dolara geriledi. Böylelikle 3 Şubat haftasından bu yana TCMB rezervlerinde 8,5 milyar dolarlık düşüş yaşandı.

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Merkez Bankası'nın rezervlerinde düşüş sürdü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre; 24 Şubat haftasında brüt rezervler 121,2 milyar dolara geriledi. Böylelikle 3 Şubat haftasından bu yana TCMB rezervlerinde 8,5 milyar dolarlık düşüş yaşandı.

NET REZERVLER DE GERİLEDİ

Verilere göre, TCMB'nin net rezervi 24 Şubat haftasında 21,4 milyar dolardan 20,2 milyar dolara geriledi.

ALTIN REZERVLERİNDE DE DÜŞÜŞ SÜRDÜ

Altın rezervleri ise 24 Şubat haftasında 20 milyon dolar azalarak 49 milyar 210 milyon dolardan 49 milyar 190 milyon dolara indi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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