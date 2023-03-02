KKM hesaplarında bir rekor daha!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre, KKM hesapları 6 Ocak haftasından bu yana kesintisiz artışını sürdürürken; 24 Şubat haftası itibariyle rekor seviyeye yükseldi

Buna göre; KKM hesabı, 24 Şubat haftası itibariyle 1 trilyon 551,8 milyar liraya yükselerek rekor seviyeyi yeniledi. Bir haftada 51 milyar 973 milyon lira artan KKM’de 6 Ocak’tan bu yana yükseliş ise 181,8 milyar liraya ulaştı.

HIZ KAZANDI

Verilere göre, aralık ayının son yılın ilk haftasında yüzde 3'ü aşan düşüşler yaşayan KKM büyüklüğü Merkez Bankası'nın döviz dönüşlü KKM mevduat faizinde üst sınırı kaldırması ve bankaların TL mevduat oranı hedefini yüzde 60'a yükseltmesiyle birlikte hızlandı.

KKM YÜZDE 3,5 BÜYÜDÜ

Şubat ayının ilk haftasında 48.9 milyar liralık haftalık büyüme gösteren KKM hacmi, 24 Şubat haftasında ise geçen haftaya göre yüzde 3,5 yükseldi ve yaklaşık 52 milyar lira büyüdü.

Kaynak: Gerçek Gündem