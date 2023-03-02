Goldman Sachs'tan seçim öncesi döviz piyasasında istikrarsızlık uyarısı

ABD merkezli banka Goldman Sachs, seçim öncesinde döviz piyasasında istikrarsızlık yaşanabilir uyarısı yaptı. Bu durumun nedenleri olarak döviz rezervlerini yıllarca azalması ve alınan maliyetleri önlemler gösterildi.

Goldman Sachs'tan seçim öncesi döviz piyasasında istikrarsızlık uyarısı

Reuters'ta yer alan habere göre bankanın istikrarsızlık beklentisinin temel senaryo olmadığı belirtilerek yeni bir hükümetle ortodoks ekonomi politikalarına dönüşün tasarruf sahipleri ve şirketlerin endişelerinin artmasıyla kısa vadeli döviz piyasasını krize sürükleyebileceğine dikkat çekildi. 

“Özel şirketlerin döviz riskleri önemli ölçüde azaldı ve aşırı risk seviyeleri öncesine dönerek ilave bir kırılganlığı ortadan kaldırdı” denilen raporda, “Ancak risk yok olmak yerine kamu sektörüne kaydı” ifadeleri yer aldı.

Goldman, altın, swaplar ve IMF Özel Çekme Hakları gibi likit olmayan varlıklar denklemden çıkarıldığında, geçen ay meydana gelen yıkıcı depremin ardından Türkiye'nin rezervlerinin "sadece" 42 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

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