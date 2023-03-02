Dolarda şahin Fed fiyatlanması: Dolar endeksi destek buldu!

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin vurgulamaları güçlenirken, faiz artışı ihtimalinin olasılık dahiline girmesi dolar endeksini destekledi.

Dolarda şahin Fed fiyatlanması: Dolar endeksi destek buldu!

Fed'in mart, mayıs ve haziran ayı toplantılarında 25'er baz puanlık faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, temmuz ayında da 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin olasılık dahiline girmesi dolar endeksini destekledi.

Dün açıklamalarda bulunan Fed yetkililerinin şahin vurgulamaları güçlenirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic enflasyonun tekrar hızlanmaması için faiz oranlarının yüzde 5 seviyesinin üzerine çıkarılması gerektiğini kaydetti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise Fed'in adımlarının enflasyonu yavaşlattığına yönelik çok fazla işaret bulunmadığını söyledi.

DOLARDA SON DURUM

Söz konusu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne 18,89 TL'den başladı. Dün, en düşük 18,8712 ve en yüksek 18,8944 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8848'ten tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DESTEK BULDU

Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 104,6 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,0640 seviyelerinden alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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