Altın, güne düşüşle başladı

2 Mart altın fiyatları merak ediliyor. Altındaki düşük seyir sürüyor.

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Altın, güne düşüşle başladı

Gram altın (spot) 1113 liradan işlem görüyor. Gram altının önceki kapanışı 1115 lira seviyesindeydi.

Çeyrek altın 1819 lira seviyesinden fiyatlanıyor. Çeyrek altın, çarşamba gününü 1824 liradan tamamlamıştı.

Yarım altın 3641 liradan satılıyor. Yarım altın, haftanın üçüncü gününü 3648 lira seviyesinde tamamlamıştı.

Önceki kapanışı 7259 TL olan cumhuriyet altını, 7274 TL'den fiyatlanıyor.

Ons altın ise 1832 dolar. Ons altın, çarşamba gününü 1836 dolardan tamamlamıştı.

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