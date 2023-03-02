Dış ticaret açığı yüzde 52 arttı!

Ticaret Bakanlığı, Şubat ayı ihracatının geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar, ithalatının ise 30,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini paylaştı. Böylece, Dış ticaret açığı şubat ayında yıllık yüzde 52 artışla 12,2 milyar dolara yükseldi.

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Dış ticaret açığı yüzde 52 arttı!

Ticaret Bakanlığı tarafından aylık olarak basın toplantısı ile paylaşılan ihracat verileri, 11 ilde yaşanan deprem nedeniyle bu ay basın bildirisi ile açıklandı.

Deprem felaketinin yaşandığı şubat ayında Türkiye'nin ihracatı yıllık bazda yüzde 6,4 azalarak 18,6 milyar dolara geriledi. Gümrük kapıları verilerine göre özellikle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da deprem sonrasında ihracatta önemli ölçüde gerileme yaşandı.

DEPREMİN ETKİSİ 1,5 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanlığı, toplam ihracatının yüzde 8,6’sını oluşturan 11 ilde yaşanan deprem felaketinin şubat ayı ihracatında doğrudan 1,5 milyar dolarlık aşağı yönlü etki yaptığını bildirdi.

İTHALAT YÜZDE 10,5 ORANINDA ARTTI

Şubat ayında ithalat ise yüzde 10,5 oranında artışla 30,8 milyar dolara çıktı. İthalattaki artış önemli oranda işlenmemiş altın ithalatından kaynaklandı. Bu dönemde işlenmemiş altın ithalatı 3,7 milyar dolar artarak (yüzde 858,7 artış) 4,1 milyar dolara yükseldi. İthalatın yüzde 22’si ise enerji kaynaklı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 52 ARTTI

Tüm bu veriler ışığında; dış ticaret açığı ise, şubat ayında yıllık yüzde 52 artışla 12,2 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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