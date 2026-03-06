Dolardan Tarihi Zirve

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında yedinci güne girerken, dolar/TL kuru 44,0780 lirayla tarihi zirvesini gördü. Orta Doğu’daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi ve Fed’in faiz indirimlerini erteleyeceği beklentisi kur üzerindeki baskıyı artırdı.

Dolar, küresel piyasalarda diğer para birimleri karşısındaki yükselişini sürdürürken Türk lirası karşısında bir süre yatay seyretmişti. Ancak bugün yeni bir kırılım yaşandı ve dolar 44,0780 lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 44,0730 liradan, euro ise 51,2090 liradan güne başladı. Serbest piyasada dolar 44,0710 liradan alınırken 44,0730 liradan satılıyor. Euro ise 51,2070 liradan alınıp 51,2090 liradan satılıyor.

Dün doların satış fiyatı 43,9980 lira, euronun satış fiyatı ise 51,1575 lira olmuştu.

Dolar endeksi bugün 99 civarında dengelendi. Orta Doğu’daki çatışmanın tırmanması ve petrol fiyatlarındaki artışın finans piyasalarında yarattığı tedirginlik, güvenli liman talebini artırırken doların bu hafta yüzde 1’den fazla değer kazanmasına yol açtı.

Yükselen petrol fiyatları, küresel enflasyonun yeniden canlanabileceği endişelerini artırarak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerini erteleyeceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum özellikle petrol ithalatına bağımlı ekonomilerin para birimleri üzerinde baskı yarattı.

Piyasalar Fed’in bir sonraki faiz indirimi için beklentilerini temmuz ayından eylül ya da ekim aylarına kaydırdı. Dolar bu hafta euro karşısında da değer kazanırken, bu durum Avrupa’nın Orta Doğu petrolüne olan yüksek bağımlılığını yansıtıyor.

Bu gelişmelerin gölgesinde dolar/TL kuru da 4 günlük yatay seyrin ardından 44,0780 lirayla tarihi zirvesini gördü.

