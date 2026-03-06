Çocuklara Sosyal Medya Yasağının Detayları Ortaya Çıktı: 30 Gün Süre Verilecek, Uymayana 30 Milyon TL Ceza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmayı amaçlayan yeni düzenleme için hazırlıklar sürüyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan yasa teklifinin yalnızca sosyal medya platformlarını değil, dijital oyun platformlarını da kapsaması planlanıyor.

Yeni düzenleme kapsamında kullanıcıların yaşını doğrulayacak bir sistem kurulması hedefleniyor. Ancak algoritma üzerinden yapılacak yaş doğrulama yönteminin hatalı sonuçlar doğurabileceği değerlendirilirken, bu nedenle farklı bir doğrulama sistemi için ayrı bir yönetmelik hazırlanması gündemde.

EBEVEYN KONTROLÜ ZORUNLU OLACAK

Taslak düzenlemeye göre ebeveyn kontrol mekanizmaları da zorunlu hale getirilecek. Buna göre çocuklara ait hesapların ayarları ebeveynler tarafından denetlenebilecek. Ayrıca satın alma, kiralama ya da ücretli üyelik gibi ödeme gerektiren işlemler ebeveyn onayına bağlanacak.

Bunun yanı sıra çocukların platformlarda geçirdiği süre izlenebilecek ve kullanım sürelerine sınırlama getirilebilecek. Oyun içeriklerinin ise yaş kriterlerine göre derecelendirilmesi planlanıyor.

PLATFORMLARA TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

Düzenleme kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren oyun dağıtıcıları ve platformlara temsilci bulundurma zorunluluğu getirilecek. Hukuka aykırı içerik ve faaliyetlere yönelik denetimlerin de artırılması öngörülüyor.

30 GÜN İÇİNDE UYMAYANA 30 MİLYON TL CEZA

Yeni kurallara uymayan platformlara ağır yaptırımlar uygulanacak. Temsilci bulundurma yükümlülüğünü 30 gün içinde yerine getirmeyen şirketlere 30 milyon liraya kadar idari para cezası kesilebilecek. Ayrıca internet trafiğinde bant daraltma yaptırımı da gündeme gelebilecek.

Düzenleme ile birlikte dolandırıcılık amaçlı reklamların platformlar tarafından tespit edilmesi ve engellenmesi de zorunlu hale getirilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi