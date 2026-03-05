Borsa Günü Yükselişle Kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 125,9 milyar lira oldu.

Son Güncelleme:
Borsa Günü Yükselişle Kapattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bankacılık endeksi yüzde 1,33 artarken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 4,16 ile kimya petrol plastik, en çok değer kaybeden ise yüzde 1,71 ile ticaret oldu.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK VERİLERDE

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerle negatif bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağında yarın açıklanacak ABD istihdam verileri yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise küresel piyasalardan pozitif ayrışarak günü genele yayılan alımlarla alıcılı bir seyirden tamamladı.

MERKEZ REZERVLERİ

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 27 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 182 milyon dolar artarak 210 milyar 260 milyon dolar oldu.

Analistler, Orta Doğu’dan gelecek haber akışının yanı sıra yarın yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler
Borsa
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim İle Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İle Görüştü
Bakan Göktaş Açıkladı: Mart Ayı Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırılıyor Bakan Göktaş Açıkladı! Mart Ayı Ödemeleri Hesaplara Yatırılıyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşı 6. Gününde | İran'dan Yeni Açıklama: Hürmüz Boğazı Kapatıldı mı? İran'dan Yeni Açıklama: Hürmüz Boğazı Kapatıldı mı?
Fahiş Fiyat Artışına Fren: Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' Devrede Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' Devrede
CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık'a Bıçaklı Saldırı CHP İlçe Başkanı Darp Edilip Bıçaklandı
Zonguldak'ta 'Eşime Neden Baktın' Cinayetinde Mahkemeden Karar: Sanığın Cezası Belli Oldu 'Eşime Neden Baktın' Cinayetinde Mahkemeden Karar
Trump’tan Dünyayı Tedirgin Eden Açıklama: 'Nükleer Silahlar Olduğunda Kötü Şeyler Yaşanır' Trump’tan Dünyayı Tedirgin Eden Çıkış