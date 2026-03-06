Minnesota Eylemleri Koltuğundan Etti! Trump, Kristi Noem'i Görevden Aldı

ABD Başkanı Trump, Minnesota eyaletindeki göçmenlik karşıtı eylemlerin ardından yaptığı açıklamalarla eleştirilerin hedefi olan İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in 31 Mart itibariyle görevinden ayrılacağını ve Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin'in yeni bakan olarak göreve başlayacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
Minnesota Eylemleri Koltuğundan Etti! Trump, Kristi Noem'i Görevden Aldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Senato'da katıldığı oturumdan sonra hakkındaki tartışmalar alevlenen İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile ilgili açıklama yaptı.

Trump, Noem'in 31 Mart itibariyle görevinden ayrılacağını ve Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin'in yeni bakan olarak göreve başlayacağını duyurdu.

Noem'in bundan sonra "The Shield of Americas" adlı yeni güvenlik örgütünün özel temsilcisi olacağını belirten Trump, Cumhuriyetçi Senatör Mullin'in yeni görevinde çok başarılı olacağına inandığını vurguladı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, özellikle Minnesota eyaletindeki göçmenlik karşıtı operasyonlarda iki ABD vatandaşının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) güçleri tarafından öldürülmesi sürecinde yoğun tepki çekmişti.

Noem, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında öldürülen 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı için "yerel terörist" ifadesini kullanmış ve bu ifadesiyle ilgili Senato'daki oturumda birçok senatör tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

MINNESOTA'DA NELER YAŞANDI?

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı ABD'li bir hemşire olduğunu ve olaylar sırasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump ABD
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Türkiye’ye Saldırmak İçin Hiçbir Nedenimiz Yok 'Türkiye’ye Saldırmak İçin Hiçbir Nedenimiz Yok'
İspanya Başbakanı Sanchez'den Lübnan'a Tam Destek: 'Daha Fazla Yıkıma Hayır, Savaşa Hayır' İspanyol Liderden Lübnan'a Tam Destek
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşında Yedinci Gün: İran'dan İsrail'e Yeni Saldırı Dalgası, 'Basra'da ABD Uçağı Düştü' İddiası İran, Tel Aviv'deki Hedefleri Vuruyor, 'Basra'da ABD Uçağı Düştü' İddiası
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Doktoraya Giriş Şartları Değişti Doktoraya Giriş Şartları Değişti
Yine 'Boşanma Aşaması' Yine Cinayet: İstanbul'da Bir Kadın Sokakta Yürürken Katledildi İstanbul'da Bir Kadın Sokakta Yürürken Katledildi
İspanya Başbakanı Sanchez'den Lübnan'a Tam Destek: 'Daha Fazla Yıkıma Hayır, Savaşa Hayır' İspanyol Liderden Lübnan'a Tam Destek
Minnesota Eylemleri Koltuğundan Etti! Trump, Kristi Noem'i Görevden Aldı Minnesota Eylemleri Koltuğundan Etti! Trump Görevden Aldı