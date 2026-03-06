Türkiye Kupası Karşılaşmasında Irkçılık! Maça Ara Verildi

Türkiye Kupası grup aşamasının 4. haftasında oynanan Bodrum FK - Iğdır FK müsabakasında Leandro Bacuna'ya ırkçı ifadeler kullanan bir kişi dışarı çıkarıldı.

Son Güncelleme:
Türkiye Kupası Karşılaşmasında Irkçılık! Maça Ara Verildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan Bodrum FK - Iğdır FK karşılaşmasında futbol sahalarında istenmeyen bir olay yaşandı.

BACUNA'YA IRKÇI TEPKİ

Mücadelenin 38'inci dakikasında bir taraftar, Iğdır FK'nin Curaçaolu oyuncusu Leandro Bacuna'ya ırkçı ifadeler kullandı. Bacuna'nın duruma tepki göstermesi üzerine karşılaşma bir süreliğine durduruldu.

TARAFTAR TRİBÜNDEN ÇIKARILDI

Olayın ardından söz konusu taraftar, güvenlik görevlileri tarafından tribünden çıkarıldı ve maç kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ziraat Türkiye Kupası
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Hakemi Belli Oldu Dev Derbinin Hakemi Belli Oldu
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe Coştu... Gaziantep’te 4 Gollü Tur Fenerbahçe Coştu... Gaziantep’te 4 Gollü Tur
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşında Yedinci Gün: İran'dan İsrail'e Yeni Saldırı Dalgası, 'Basra'da ABD Uçağı Düştü' İddiası İran, Tel Aviv'deki Hedefleri Vuruyor, 'Basra'da ABD Uçağı Düştü' İddiası
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Doktoraya Giriş Şartları Değişti Doktoraya Giriş Şartları Değişti
Yine 'Boşanma Aşaması' Yine Cinayet: İstanbul'da Bir Kadın Sokakta Yürürken Katledildi İstanbul'da Bir Kadın Sokakta Yürürken Katledildi
Türkiye Kupası Karşılaşmasında Irkçılık! Maça Ara Verildi Türkiye Kupası Maçında Irkçılık!
İspanya Başbakanı Sanchez'den Lübnan'a Tam Destek: 'Daha Fazla Yıkıma Hayır, Savaşa Hayır' İspanyol Liderden Lübnan'a Tam Destek