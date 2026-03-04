Fenerbahçe Coştu... Gaziantep’te 4 Gollü Tur

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sarı lacivertliler, puanını 9’a çıkararak grubunu ikinci sırada tamamladı. Gaziantep FK ise 6 puanda kalarak kupaya veda etti.

MAÇTA ÖNEMLİ DAKİKALAR

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.30’da başlaması planlanan karşılaşma, stat ışıklarındaki arıza nedeniyle ertelendi. Yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından sorun giderildi. Takımların yeniden ısınmasının ardından mücadele 21.30’da başladı. Maçın 3. dakikasında Gaziantep FK, Sorescu ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havadaydı. 15. dakikada Levent Mercan’ın uzak mesafeden şutu üst direkten döndü.

MUSABA KİLİDİ AÇTI

33. dakikada Fenerbahçe kilidi açtı. Musaba’nın golüyle öne geçen sarı lacivertliler, devreye 1-0 üstün girdi. 48. dakikada Sidiki Cherif skoru 2-0’a taşıdı. 79’da Nene sahneye çıktı ve farkı üçe çıkardı. Gecenin son sözünü ise 86. dakikada Archie Brown söyledi: 4-0.

