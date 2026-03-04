Dolmabahçe'de Gol Yağmuru... Beşiktaş Çeyrek Finalde

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Siyah beyazlılar, 123. yılını kutladığı haftada derbi öncesi moral depoladı.

Süper Lig’de son haftalarda yükselen grafiğiyle dikkat çeken Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’ndaki son maçında Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Siyah beyazlılar, 123. yılını kutladığı haftada taraftarına güven verdi.

DERBİ ÖNCESİ MORAL

Bu galibiyetle grubunu lider tamamlayan Beşiktaş, kupada çeyrek final biletini alırken hafta sonu oynayacağı derbi öncesi moral depoladı. Dolmabahçe’deki gece, 123. yıl kutlamalarına yakışır bir tabloyla sona erdi.

MAÇTA ÖNEMLİ DAKİKALAR

Karşılaşmaya istekli başlayan Beşiktaş, 27. dakikada Amir Murillo’nun uzak mesafeden gönderdiği sert şutla öne geçti. 38. dakikada Salih Uçan ceza sahasında kontrol ettiği topu düzgün bir vuruşla filelere göndererek farkı ikiye çıkardı. 42’de Orkun’un şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Oh, ilk yarının skorunu 3-0’a taşıdı.

Dolmabahçe'de Gol Yağmuru... Beşiktaş Çeyrek Finalde - Resim : 1

İkinci yarıda tempoyu düşürmeyen siyah beyazlı ekip, 81. dakikada Kartal Kayra’nın tek vuruşuyla dördüncü golü buldu. Konuk ekipte Papanikolaou, 85. dakikada Ersin’in hatasını değerlendirerek skoru 4-1’e getirdi.

